Молдова выведет военную технику на улицы

Министерство обороны Молдовы объявило о проведении учений резервистов, в рамках которых на улицы будет выведена военная техника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальная армия проведет с 15 по 19 мая плановые ежегодные учения с участием резервистов вооруженных сил, которые организованы с целью проверки их навыков и ознакомления с техникой и вооружением. Согласно программе обучения, которое продлится пять дней, они примут участие в стрельбах", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте военного ведомства. В нем отмечено, что в ходе учений боевая техника будет перемещаться в учебные центры, а затем в места постоянной дислокации.

"Это плановые мероприятия, которые никак не связаны с ситуацией в сфере безопасности. Просим граждан не пугаться, увидев военную технику в это время, и воздержаться от размещения изображений в сети, чтобы не порождать домыслов", - отмечается в документе. Также в маневрах армии примет участие бронетехника бригады полиции особого назначения "Молния". Как ожидается, учения пройдут в два этапа: второй этап продлится с 22 по 26 мая.