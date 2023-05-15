Польша получила первые американские пусковые установки HIMARS

Армия Польши получила первые пусковые установки американского ракетного комплекса HIMARS, сообщает польское Минобороны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На торжественной церемонии прибытия самолета с установками министр национальной обороны вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак заявил, что первые HIMARS будут переданы на вооружение 1-й артиллерийской бригаде 16-й механизированной дивизии, дислоцированной на северо-востоке страны. Ее задачей станет "сдерживание агрессора на восточном фланге НАТО", отметил министр.

В 2019 году Польша купила 20 систем HIMARS на $414 млн (€378 млн), в том числе 18 боевых пусковых установок и 2 учебные. В феврале министерство национальной обороны также заинтересовалось возможностью закупки еще почти 500 пусковых установок, что одобрили в США, согласившись продать Варшаве 484 пусковые установки.

Системы M142 HIMARS представляют собой реактивные артиллерийские системы большой дальности на базе гусеничного шасси, способные вести огонь на расстояние до 300 км в зависимости от типа используемых боеприпасов.