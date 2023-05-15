28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня на брифинге председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер.

Согласно результатам, на президентских выборах в Турции кандидат от Республиканского союза, действующий Президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,54% голосов, кандидат от Союза нации Кемаль Кылычдароглу - 44,85%, кандидат от "Альянса Ata" Синан Оган - 5,17%, снявший свою кандидатуру до выборов председатель Партии отечества Мухаррем Индже - 0,44%.