Мэр Нью-Йорка переделал исторический отель «Рузвельт» в приют для мигрантов

Исторический отель "Рузвельт" в нью-йоркском Мидтауне превратится в центр приема мигрантов и приют для переселенцев. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в минувшую субботу, сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отель на 1000 номеров был закрыт в течение последних трех лет. Теперь в нем организуют службы юридической и медицинской помощи, сервис по восстановлению связей с родственниками и приют для нуждающихся в жилье.

В ближайшее время 175 номеров отеля будут доступны для семей с детьми, позже количество комнат увеличат до 850.

Люксовый отель, начавший работать в 1924 году, принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines. В 2020 году он был закрыт из-за финансовых трудностей, вызванных санитарными ограничениями в пандемию COVID-19. После этого он так и не открылся.