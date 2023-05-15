Госдолг Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в марте вырос на 17,8 миллиарда евро по сравнению с февралем и достиг исторического максимума в 2,79 триллиона евро, следует из статистики местного центробанка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Новый исторический рекорд! Этот экспоненциальный рост вызывает озабоченность и тревогу, учитывая повышение ставок, связанное с новой ограничительной монетарной политикой Европейского центробанка", - приводит издание AgenPress комментарий президента Национального союза потребителей Италии Массимилиано Доны.

Он добавил, что, если разделить госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен 47,4 тысячи евро, а каждая семья - более 106 тысяч евро.

Тем не менее в своем майском экономическом прогнозе Еврокомиссия (исполнительный орган ЕС) предсказала сокращение госдолга Италии по отношению к ВВП. По итогам 2022 года суверенная задолженность составила 144,4 процента ВВП, а в 2023-м снизится до 140,4 процента, считает ЕК. Хотя снижение размера госдолга продолжится, его темпы замедлятся, отмечают аналитики.

"Учитывая явное падение цен на энергоносители, правительства должны иметь возможность поэтапно сворачивать меры поддержки и сокращать свой долг", - заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его слова приводит EUnews.

ЕК также улучшила прогноз по росту ВВП Италии в текущем году на 0,3 процента, до 1,2 процента. Комиссия также ожидает, что дефицит бюджета страны снизится до 4,5 процента ВВП за счет частичного отказа от мер поддержки населения, введенных во время недавнего роста цен на энергоносители, а также полного поэтапного отказа от ковидных ограничений.