В Финляндии потерпел крушение истребитель

Истребитель Hawk Военно-воздушных сил Финляндии потерпел крушение в понедельник днем. Двое пилотов катапультировались. Об этом сообщили финские ВВС в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учебно-тренировочный истребитель ВВС Hawk попал в авиакатастрофу днем 15 мая. Самолет потерпел крушение к югу от Кеуруу. Пилоты выжили благодаря катапультируемому креслу", - указано в сообщении. Как уточняет региональная газета Suur-Keuruu, оба летчика находятся в сознании, в настоящее время их осматривают врачи. Спасательные службы Финляндии направили на место происшествия девять подразделений.