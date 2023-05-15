Мировой рынок может столкнуться с рекордной нехваткой платины

В текущем году мировой рынок может столкнуться с рекордной за последние 50 лет нехваткой платины. Дефицит драгоценного металла составит 983 тыс. унций при спросе 8,2 млн унций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на отраслевых участников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что мировой спрос на платину по итогам этого года вырастет на 28%. Данный фактор может привести к резкому увеличению использования драгметалла автомобильных каталитических нейтрализаторах по итогам первого квартала. В то же время снижение объемов производства, усугубленное перебоями в поставках электроэнергии в Южно-Африканской республике (ЮАР) может спровоцировать усиление дефицита, уточняется в статье.

"Рынок платины столкнется с самым большим дефицитом за последние 50 лет, поскольку предложение в Южной Африке колеблется, а промышленный рост Китая ускоряется <....> Ухудшение производства, усугубленное перебоями в поставках электроэнергии в крупнейшем производителе Южной Африки, может усилить нехватку до 983 000 унций в этом году. Это будет рекордный дефицит в унциях с 1970-х годов", - заключается в материале.