Последнее обновление Google привело к перегревам смартфонов

Владельцы смартфонов Pixel сообщили о том, что приложение Google после обновления заставляет их гаджеты перегреваться. При этом откат до предыдущей версии ОС не помогает решить проблему, сообщает портал Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не притрагивался к смартфону за последний час... Он все еще слишком горячий", - заявил один из пострадавших пользователей, прикрепив к своему сообщению скриншот, на котором базовое приложение Google активно снижает заряд батареи гаджета в фоновом режиме.

"Он не просто теплый, а горячий. Смартфон теряет 20% заряда батареи менее чем за час в режиме ожидания", - соглашается другой юзер с форума Reddit.

Известно, что обновление, о котором идет речь, начало загружаться на смартфоны 12 мая. Судя по отзывам в социальных сетях, Google уже осведомлена о проблеме, но пока неизвестно, когда она будет решена.