Возле Тайваня обнаружено 25 летательных аппаратов НОАК

Тайваньскими военными за минувшие сутки неподалеку от острова было обнаружено 25 летательных аппаратов и 5 кораблей, принадлежавших Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Информацию об этом предоставило Министерство обороны Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, восемь летательных аппаратов НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Типы всех этих летательных аппаратов были определены. Это - шесть бомбардировщиков H-6K, противолодочный самолет Y-8 и противолодочный вертолет Z-9.

Как сообщило оборонное ведомство, в ответ в воздух была подняты тайваньские самолеты, а китайским летчикам были переданы необходимые предупреждения.