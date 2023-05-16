https://news.day.az/world/1564671.html Тяжелое ДТП в Мексике, десятки погибших - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Мексике, десятки погибших - ВИДЕО
По меньшей мере 26 человек погибли в ДТП в Мексике, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Уточняется, что на шоссе столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль. На месте происшествия начался пожар. Местные власти проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре