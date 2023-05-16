Протестующие попытались захватить спортивный объект во Франции
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Во Франции продолжаются протесты - демонстранты предприняли попытку захвата спортивного объекта Grand Prix de Pau в знак своего протеста против пенсионной реформы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На месте применили слезоточивый газ.