https://news.day.az/world/1564679.html Протестующие попытались захватить спортивный объект во Франции - ВИДЕО
Протестующие попытались захватить спортивный объект во Франции - ВИДЕО
Во Франции продолжаются протесты - демонстранты предприняли попытку захвата спортивного объекта Grand Prix de Pau в знак своего протеста против пенсионной реформы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На месте применили слезоточивый газ.
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