Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан

Власти Казахстана обсуждают вопрос транзита российского газа через свою территорию в Узбекистан. Об этом сообщил во вторник журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан. Переговоры идут в достаточно конструктивном ключе. По итогам мы, безусловно, проинформируем", - сказал он.

Как отметил министр энергетики Казахстана, также ведутся переговоры о возможном строительстве газопровода из РФ в Китай. "Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в КНР. Предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства данного газопровода", - пояснил он.

В апреле 2023 года министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что поставки газа в Узбекистан из России планируется осуществлять по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр".

В ноябре 2022 года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех стран в этой сфере. В январе 2023 года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества.