Цены на бензин в США снизились

Стоимость бензина в Соединенных Штатах уменьшились более чем на $1 по сравнению с пиковыми показателями лета 2022 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость топлива на текущий момент составляет $3,54 за галлон, что на 29% меньше рекордной средней стоимости в $5,02, зафиксированной в июне 2022 года. Стоимость галлона дизельного топлива уменьшилась на 28%, сейчас она составляет $4. Телеканал уточняет, что меры по борьбе с инфляцией, принятые Федеральной резервной службой (ФРС) США, помогли сдержать рост цен на нефть, что, в свою очередь, способствовало снижению стоимости бензина и нефтепродуктов. Эксперты прогнозируют, что летом, когда спрос на топливо традиционно повышается, цены на бензин останутся умеренными и останутся далеки от прошлогодних рекордов.

Рост розничной стоимости бензина в Соединенных Штатах начался в конце зимы 2022 года на фоне повышения мировых цен на нефть. В июне цены на топливо в США достигли пиковых показателей. За летние месяцы администрации президента удалось добиться серьезного снижения цен на бензин в стране за счет высвобождения запасов нефти из национального резерва.