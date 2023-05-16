Экспорт СПГ США вырос

США в марте 2023 года экспортировали 366,3 млрд куб. футов (около 10,37 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 12,4% выше показателей февраля, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом основными направлениями поставок стали Великобритания и Нидерланды, а Германия впервые вошла в пятерку главных получателей американского СПГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Экспорт СПГ в марте 2023 года оказался на 12,4% выше, чем в феврале 2023 года, и на 0,7% больше, чем в марте 2022 года. Всего был отправлен 121 танкер с СПГ. Отгрузки СПГ с предприятия Freeport LNG в Техасе, которые были остановлены более полугода из-за аварии, возобновились в феврале.

Основными направлениями поставок стали - Великобритания (70,5 млрд куб. футов, или 2 млрд куб. м), Нидерланды (61 млрд куб. футов, или 1,73 млрд куб. м), Испания (38,1 млрд куб. футов, или 1,08 млрд куб. м), Франция (28,6 млрд куб. футов, или 0,81 млрд куб. м) и Германия (24,8 млрд куб. футов, или 0,7 млрд куб. м). На эти страны пришлось 60,9% всех поставок США.

При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США уменьшилась до 78,3% по сравнению с 79,4% в феврале, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию также снизилась - 16,6% в марте. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в I квартале 2023 года США экспортировали около 1,03 трлн куб. футов СПГ (29,15 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 22,4 млрд куб. м СПГ (77% от общего объема), в Азию - около 5,7 млрд куб. м (19,5% от общего объема).