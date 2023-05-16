Тысячи суданцев стали жертвами конфликта

В Судане в ходе столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) с 15 апреля погибли 822 мирных жителя, еще 3 215 человек пострадали.

Как сообщили в Профсоюзе суданских врачей, статистика включает случаи гибели мирных жителей также в столице восточно-африканской страны, Хартуме, Эль-Обейд и городе Аль-Джунейна в штате Западный Дарфур, передает Day.Az.

Продолжающиеся боевые действия привели к новым жертвам в столице Хартуме и некоторых штатах, следует из сообщения.

Столкновения между армией и СБР в Хартуме и ряде других городов Судана вспыхнули 15 апреля.

В ВОЗ ранее сообщили, число жертв столкновений возросло до 604, а число пострадавших - 5 127 человек.

По итогам переговоров сторон в городе Джидда в Саудовской Аравии 11 мая была подписана "Джиддская декларация".