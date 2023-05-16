ЕС и США будут теснее координировать санкционную политику

ЕС и США намерены предпринять шаги для того, чтобы теснее координировать свою санкционную политику в отношении РФ и других стран и сделать ее эффективнее. Об этом сообщила во вторник на своем сайте британская газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание ссылается на попавший в его распоряжение проект заявления, подготовленного Министерством финансов США, в котором говорится, что стороны намерены "теснее сотрудничать в области санкций, которые являются ключевым инструментом достижения общих внешнеполитических целей". Ожидается, что оно будет распространено позже во вторник.

Как отмечает издание, Вашингтон и Брюссель сейчас активизируют усилия по борьбе с различными методами обхода санкций. Обсуждается возможность учреждения органов для постоянной координации действий США и ЕС на этом направлении на случай, если ситуация в мире вновь потребует экстренного объявления санкционной войны.

"Введение санкций на международном уровне позволяет добиться максимального эффекта, при этом сводя к минимуму нежелательные последствия, а также облегчает соблюдение санкционного режима для широкой общественности", - сказано в документе, выдержки из которого приводит газета.

В нем также подчеркивается, что стороны намерены предусмотреть методы, позволяющие поставлять в находящиеся под санкциями страны товары гуманитарного назначения, а также обеспечивать в них "соблюдение свобод в интернете".