Выступление Макрона привело к избиению родственника его супруги

Внучатый племянник супруги президента Франции Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит во французском Амьене после телеинтервью Эммануэля Макрона. Об этом пишет Courrier picard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По информации издания, Жан-Батист Тронье, который является одним из управляющих шоколадной кондитерской Тронье, и его отец Жан-Александр подверглись нападению 15 мая в Амьене вскоре после речи Макрона в 20:00 (по парижскому времени).

Как рассказал Жан-Александр, нападавших было около десяти человек, регулярно участвовавших в демонстрациях против пенсионной реформы. По его словам, в момент нападения Жан-Батист возвращался в кондитерскую, над которой он проживает. Его били кулаками, ногами - в результате у Жан-Батиста были повреждены голова, лицо, колено и палец.

По данным газеты, Жан-Батист Тронье написал заявление в полицию после нападения. Уточняется, что восемь человек были задержаны благодаря камерам видеонаблюдения.

Ранее телеканал BFM TV сообщал, что профсоюзы Франции призвали к проведению еще одной общенациональной акции протеста против пенсионной реформы во вторник, 6 июня. Решение было принято по итогам собрания всех профсоюзов страны.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о пенсионной реформе, повышающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Реформа вступит в силу осенью 2023 года. При этом более 70% французов выступили против пенсионной реформы.

Ранее, мы весьма активно освещали непопулярную в стране реформу, а также ее антидемократичную сущность.