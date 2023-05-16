В районе Энсино в Лос-Анджелесе появился огромный рой пчел, из-за укуса которых два человека попали в больницу. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CBC News.

По словам одного из сотрудников местной компании по уничтожению насекомых, рой был похож на облако из сотен пчел, которые были "очень злыми", что ненормально для них.

Уточняется, что по меньшей мере два человека пострадали и находятся в больнице. Один из них полицейский, который находится в стабильном состоянии. О здоровье второго пострадавшего никаких подробностей не приводится.