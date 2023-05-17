Назревает скандал между Грецией и Францией
Греция подала жалобу на французскую газету Le Monde после того, как та опубликовала карту результатов выборов в Турции, на которой ряд греческих островов были указаны как турецкая территория, передает Day.Az со ссылкой на Politico
На карте, которая появилась в понедельник на английской версии сайта Le Monde, греческие острова Хиос, Самос, Икария, Кос, Иос, Аморгос и Родос были отмечены как острова, проголосовавшие за кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу на воскресных выборах.
По словам двух официальных лиц в Министерстве иностранных дел Греции, посол Греции в Париже Димитриос Зевелакис написал письмо издателям газеты, призвав их удалить карту.
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