Назревает скандал между Грецией и Францией

Греция подала жалобу на французскую газету Le Monde после того, как та опубликовала карту результатов выборов в Турции, на которой ряд греческих островов были указаны как турецкая территория, передает Day.Az со ссылкой на Politico

На карте, которая появилась в понедельник на английской версии сайта Le Monde, греческие острова Хиос, Самос, Икария, Кос, Иос, Аморгос и Родос были отмечены как острова, проголосовавшие за кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу на воскресных выборах.

По словам двух официальных лиц в Министерстве иностранных дел Греции, посол Греции в Париже Димитриос Зевелакис написал письмо издателям газеты, призвав их удалить карту.