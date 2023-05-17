https://news.day.az/world/1564977.html Великобритания и Нидерланды договорились о покупке истребителей для Украины
Великобритания и Нидерланды договорились о покупке истребителей для Украины
Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке истребителей для Украины.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BBC.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с главой голландского правительства Марком Рутте в рамках саммита Совета Европы в Исландии дал согласие на создание такой коалиции.
"Сунак и Рютте договорились создать международную коалицию для обеспечения Украины боевым потенциалом, оказания поддержки во всем, от обучения до приобретения истребителей F-16", - говорится в заявлении.
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