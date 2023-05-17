В Нигерии убиты сотрудники посольства США

Несколько сотрудников посольства США убиты в штате Анамбра на юге Нигерии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание нигерийской газеты Daily Trust со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что сотрудники американского посольства находились в штате Анамбра с гуманитарной миссией. Их колонна подверглась обстрелу в районе населенного пункта Огбару.

По словам источника Daily Trust в службе безопасности, в результате нападения погибли четыре человека, остальные - получили ранения. Издание подчеркивает, что на место инцидента направили силовые подразделения.

Официального подтверждения гибели сотрудников посольства США к настоящему моменту нет.