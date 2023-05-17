Макрон прокомментировал нападение на своего родственника

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал нападение на родственника своей супруги Брижит.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, французский лидер уточнил, что Жан-Батист Тронье приходится им с супругой внучатым племянником.

"Как дядя я считаю эти действия абсолютно неприемлемыми, а как президент республики - неслыханными. Мы будем бороться со всеми формами насилия", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что в демократии нет места насилию.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Жан-Батист Тронье подвергся нападению недалеко от семейного магазина шоколада Trogneux в Амьене на севере Франции. Предполагается, что поводом для атаки стало телевизионное интервью французского лидера. Как заявил отец пострадавшего, 30-летний Жан-Батист получил удары по голове, рукам и ногам. Кроме того, нападавшие оскорбили президента Франции, его жену и семью Тронье.

В 2021 году Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.