Голосование на выборах в Турции пройдет в 73 странах

В рамках намеченного на 28 мая второго тура президентских выборов в Турции, процесс голосования будет организован в 73 странах мира.

Об этом сообщили в МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Пункты голосования по состоянию на 20 мая будут открыты 151 представительством Турции в 167 точках за рубежом. Голосование на КПП продлится с 20 по 28 мая, говорится в сообщении в Twitter.

Проживающие за рубежом граждане Турции смогут узнать дату, время и адреса мест голосования на сайте Высшей избирательной комиссии "ysk.gov.tr".