Подписано соглашение о железнодорожном участке Решт – Астара

Соглашение о железнодорожном участке Решт - Астара будет подписано выступлениями президентов Ирана и России. Об этом во вторник сообщил замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

"Наконец, через 23 года будет завершен транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Южную Азию с Северной Европой", написал он в своем Twitter.

По его словам, значительные и стабильные доходы по этому маршруту могут составить конкуренцию экспорту нефти.