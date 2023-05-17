https://news.day.az/world/1565050.html Подписано соглашение о железнодорожном участке Решт – Астара
Подписано соглашение о железнодорожном участке Решт – Астара
Соглашение о железнодорожном участке Решт - Астара будет подписано выступлениями президентов Ирана и России. Об этом во вторник сообщил замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.
"Наконец, через 23 года будет завершен транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Южную Азию с Северной Европой", написал он в своем Twitter.
По его словам, значительные и стабильные доходы по этому маршруту могут составить конкуренцию экспорту нефти.
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