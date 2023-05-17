https://news.day.az/world/1565064.html Экс-президент Франции Саркози приговорен к году тюрьмы
Экс-президент Франции Саркози приговорен к году тюрьмы
Апелляционный суд Парижа в среду оставил в силе приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, политику назначили один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно.
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