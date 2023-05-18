Меган Маркл снова в центре внимания

Прошлым вечером герцогиня Сассекская вышла в свет вместе со своей мамой Дориа Редлан и принцем Гарри. Они посетили премию Women of Vision Awards и приковали к себе все взгляды публики.

Меган, как всегда, появилась в наряде, который оставил после себя неизгладимое впечатление. Она вышла в золотом миди с декольте и вырезами Joanna Ortiz. Стоимость платья, к слову, составила 1850 долларов (149 тысяч рублей - Прим. ред.). Жена принца Гарри срифмовала его с золотыми туфлями на шпильке Tom Ford, желтым клатчем Carolina Herrera и украшениями с бриллиантами. Она выбрала легкий нежный макияж, который завершил образ.

Ранее, мы рассказывали о скрытом смысле ожерелья Меган.