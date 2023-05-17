Bloomberg утверждает, что зерновая сделка с участием России будет продлена

Зерновая сделка будет продлена с участием России. Такое утверждение содержится в опубликованном в среду материале агентства Bloomberg, которое ссылается на турецкие источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что объявление о пролонгации ожидается до конца дня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о действиях России в случае непродления зерновой сделки. Россия подчеркивала, что дальнейшее решение о пролонгации зависит от выполнения ее части соглашения.

2 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта 2023 года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.