Евросоюз предупредил Китай о значительных последствиях, если будет применена сила против Тайваня.

Об этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель написал в среду в своем блоге, посвященном отношениям Брюсселя и Пекина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В отношении Тайваня политика ЕС остается последовательной и основанной на принципе "одного Китая". Любое одностороннее изменение статус-кво и любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, а также последствиям в сфере безопасности. ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность", - отметил он.