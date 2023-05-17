Турция выразила протест Германии

МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца в связи с задержанием во Франкфурте-на-Майне турецких журналистов.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Задержание без каких-либо оснований представителей франкфуртского бюро газеты Sabah немецкой полицией сегодня, 17 мая, является актом преследования и запугивания турецкой прессы. Мы решительно осуждаем этот гнусный акт. Наша жесткая реакция доведена до сведения посла Германии в Анкаре, который сегодня был вызван в министерство", - говорится в заявлении.