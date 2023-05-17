https://news.day.az/world/1565207.html Турция выразила протест Германии
Турция выразила протест Германии
МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца в связи с задержанием во Франкфурте-на-Майне турецких журналистов.
Об этом говорится в распространенном в среду заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Задержание без каких-либо оснований представителей франкфуртского бюро газеты Sabah немецкой полицией сегодня, 17 мая, является актом преследования и запугивания турецкой прессы. Мы решительно осуждаем этот гнусный акт. Наша жесткая реакция доведена до сведения посла Германии в Анкаре, который сегодня был вызван в министерство", - говорится в заявлении.
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