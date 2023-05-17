Индия намерена привлечь $2 млрд инвестиций

Правительство Индии в среду представило новый шестилетний план привлечения инвестиций в размере $2 млрд для увеличения выпуска в стране персональных компьютеров и различного электронного оборудования, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сообщению агентства Reuters, в новом плане сумма инвестиций на эти цели увеличена вдвое по сравнению с первоначальным, который был обнародован в феврале 2021 года.

Пересмотренный план рассчитан на шестилетний период и направлен на увеличение в Индии производства электронных товаров. Он предусматривает финансовые бонусы иностранным и местным компаниям за перевыполнение годовых нормативов выпуска продукции.

Как ожидается, план стимулирования инвестиций в отрасль вызовет интерес у таких иностранных компаний, как Dell, Wistron, Dixon и Foxconn, капиталовложения которых позволят создать в стране 75 тыс. новых рабочих мест.

Индия планирует к 2026 году стать глобальным центром производства электроники, ежегодный объем будет превышать $300 млрд.