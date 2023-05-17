Власти Польши накажут импортеров украинского зерна

Импортеры украинского зерна, незаконно ввозившие его в Польшу под видом технического, будут наказаны согласно законодательству республики, 17 мая сообщает польское издание Business Insider.передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Так, издание ссылается на главу Национальной фискальной администрации Бартоша Збаращука, который заявил, что ведомством организованы 16 проверок на предмет соответствия ввозимого зерна декларируемым документам.

При этом, по словам Збаращука, в отношении пяти компаний-импортеров украинского зерна уже начато расследование в целях выявления случаев подобного таможенного мошенничества.

Всего, по информации издания, в Польшу силами 93 компаний-импортеров было ввезено чуть более 100 тысяч тонн зерна, классифицируемого как техническое.

Напомним, со второго мая 2023 года ЕС был вынужден запретить поставки зерна из Украины в некоторые страны союза, включая Польшу из-за того, что правительства этих стран вынуждены были ввести ограничения на импорт украинского зерна из-за массовых протестов в отрасли.