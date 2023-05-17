Глава МИД Германии второй раз меняет свой график

Поломка правительственного самолета уже во второй раз за последние три дня вынуждает главу немецкого МИД Анналену Бербок менять свой график. Как передает Day.Az, об этом пишет журнал Der Spiegel.

По данным издания, сейчас дипломат находится в Катаре, где завершилось ее турне по странам Персидского залива. Она уже должна была лететь в Берлин, но рейс задержали из-за неисправности самолета. В результате Бербок и ее делегации пришлось вернуться в отель, ожидая, пока починят лайнер.

К слову, подобный инцидент произошел 15 мая. Тогда глава МИД ФРГ по той же причине не смогла вовремя вылететь из Саудовской Аравии и прибыла в Катар с двухчасовым опозданием.

Ранее Бербок попала в еще одну неловкую ситуацию. На неформальном совете глав МИД стран Евросоюза она заявила, что поставки третьими странами России оружия или военных товаров можно приравнять к их участию в конфликте на Украине.