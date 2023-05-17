Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил в среду, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но не назвал сроков возможных переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во время выступления перед журналистами в Белом доме главу государства спросили, встретится ли он в ближайшее время с китайским лидером. "В ближайшее время или нет, но мы встретимся", - ответил президент, не став отвечать на уточняющие вопросы.