https://news.day.az/world/1565282.html Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден заявил в среду, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но не назвал сроков возможных переговоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во время выступления перед журналистами в Белом доме главу государства спросили, встретится ли он в ближайшее время с китайским лидером. "В ближайшее время или нет, но мы встретимся", - ответил президент, не став отвечать на уточняющие вопросы.
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