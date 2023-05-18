Киссинджер назвал главную угрозу существованию человечества

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества, сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Economist.

"Если лидеры [США и Китая] встретятся, то, надеюсь, что вместо перечисления всех своих претензий, которые обоим известны, американский президент скажет: "Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас - это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации", - заявил Киссинджер.

Он сравнил текущее положение дел с ситуацией перед Первой мировой войной, а Тайвань в результате конфликта может быть уничтожен и как остров, и как всемирный центр микроэлектроники. Киссинджер считает необходимым использовать более осторожную риторику и снизить градус напряжения между странами. Он добавил, что пока не знает, насколько радикально настроен Пекин в данный момент.