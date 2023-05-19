Почти 11 млн британцев сталкиваются с трудностями

Число британцев, испытывающих проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги и с погашением кредитов, за минувший год выросло на 40% и составляет 10,9 млн против 7,8 млн в мае 2022 года. Об этом говорится в отчете Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Около 5,6 млн жителей Великобритании пропускали оплату счетов или платежи по кредитам как минимум в трех из последних шести месяцев, отмечается в сообщении регулятора. За год число выросло на 1,4 млн человек.

Как показал опрос, примерно половина взрослого населения страны, или порядка 28,4 млн человек, в январе этого года испытывали большую тревогу или стресс из-за растущей стоимости жизни, чем шестью месяцами ранее.

Инфляция в Великобритании в апреле составляла 10,1%. Банк Англии прогнозирует, что темпы роста потребительских цен по итогам текущего года составят 5,1%, а к концу 2024 года замедлятся до 2,3%.