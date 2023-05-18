Проливные дожди затопили хорватский город

Улицы хорватского города Обровац затопило, сообщило видеоагентство Ruptly.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Зрманя. Он достиг своего исторического максимума - 302 см. В пределах жилых кварталов некоторые горожане перемещаются на лодках. Власти укрепили береговую линию мешками с песком. Предполагается, что это защитит Обровац от дальнейшего повышения уровня воды. Спасатели тем временем продолжают откачивать ее с улиц города.