Японские компании вложат $73 млн в проект термоядерного синтеза

Консорциум 16 японских компаний вложит $73 млн в проект термоядерного синтеза, который теоретически может стать неиссякаемым источником энергии, сообщает газета Nikkei.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стартап был основан в 2019 году исследователями из Университета Киото.

Развитие термоядерного синтеза сейчас находится на стадии разработки технологий, необходимых для поддержания стабильной реакции в термоядерном реакторе.