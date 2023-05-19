https://news.day.az/world/1565324.html Японские компании вложат $73 млн в проект термоядерного синтеза - ВИДЕО
Японские компании вложат $73 млн в проект термоядерного синтеза - ВИДЕО
Консорциум 16 японских компаний вложит $73 млн в проект термоядерного синтеза, который теоретически может стать неиссякаемым источником энергии, сообщает газета Nikkei.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, стартап был основан в 2019 году исследователями из Университета Киото.
Развитие термоядерного синтеза сейчас находится на стадии разработки технологий, необходимых для поддержания стабильной реакции в термоядерном реакторе.
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