https://news.day.az/world/1565327.html В Перу 10 человек погибли после падения микроавтобуса в пропасть - ВИДЕО
В Перу 10 человек погибли после падения микроавтобуса в пропасть - ВИДЕО
В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли 10 человек. Об этом сообщило агентство Andina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Известно, что в результате ДТП пострадали девять пассажиров.
ЧП произошло в регионе Анкаш, причины пока неизвестны. Полиция не исключает, что количество погибших может увеличиться.
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