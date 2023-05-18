В Перу 10 человек погибли после падения микроавтобуса в пропасть

В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли 10 человек. Об этом сообщило агентство Andina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Известно, что в результате ДТП пострадали девять пассажиров.

ЧП произошло в регионе Анкаш, причины пока неизвестны. Полиция не исключает, что количество погибших может увеличиться.