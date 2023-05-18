Нигерия обвиняет нефтяные компании в экологической катастрофе

Нигерия требует, чтобы работавшие в стране крупные нефтяные компании заплатили за десятилетия загрязнения окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Результаты расследования, проведённого комиссией международных экспертов, говорят о том, что дельта Нигера стала ареной настоящей человеческой и экологической катастрофы, вызванной полувековой добычей углеводородов. Загрязнения в 50 раз превышают вызванные разливом нефти из танкера "Эксон Вальдес" у побережья Аляски в 1989 году.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в штате Байелса, первом месте в Африке, где была обнаружена нефть в 1950-х годах и где Shell и Eni работали десятилетиями.

Рей Бубарайе Даколо, председатель Совета вождей штата Байелса: "Я надеюсь, что этот отчет изменит ситуацию, потому что многие люди в мире не знали, что злодеяния такого уровня были совершены в дельте Нигера и штате Байелса. Таким образом в этом отчёте будет раскрыта информация о том, что Shell, Chevron, Agip, Elf и остальные скрывали десятилетиями".

По данным расследования, устранение ущерба окружающей среде в штате Байелса будет стоить не менее 12 млрд долларов, которые, как считают власти Нигерии, должны выплатить нефтяные компании.