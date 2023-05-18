Казахстан и Китай подписали многомиллиардные договора

В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов, передает Day.Az со ссылкой на Акорду.

Выступая в ходе казахстанско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане, Касым-Жомарт Токаев отметил, что вчера состоялись казахско-китайские переговоры на высшем уровне.

"Мы с председателем Си Цзиньпином плодотворно обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, достигли конкретных договоренностей, подписали совместное заявление. В целом, можно с уверенностью сказать, что мой государственный визит в Китай стал успешным. Достигнутые договоренности придадут мощный импульс тесному сотрудничеству двух стран", - отмечено в заявлении.

Ранее мы писали о том, что лидеры Китая и Узбекистана планируют вывести отношения между странами на новый уровень.