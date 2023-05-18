Страшная трагедия в Италии, есть погибшие
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В итальянском регионе Эмилия-Романья 14 рек вышли из берегов, погибли 8 человек, 13 тысяч человек эвакуированы. Экстренные службы не успевают за стихией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители разных городов были вынуждены вылезать на крыши домов, ожидая спасателей.