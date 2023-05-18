https://news.day.az/world/1565389.html Страшная трагедия в Италии, есть погибшие - ВИДЕО
Страшная трагедия в Италии, есть погибшие - ВИДЕО
В итальянском регионе Эмилия-Романья 14 рек вышли из берегов, погибли 8 человек, 13 тысяч человек эвакуированы. Экстренные службы не успевают за стихией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители разных городов были вынуждены вылезать на крыши домов, ожидая спасателей.
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