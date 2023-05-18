Кыргызстан и Китай укрепляют партнерские отношения

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках государственного визита в КНР встретился в городе Сиань с председателем Республики Си Цзиньпинем, передает Day.Az со ссылкой на Кабар.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, повестка предстоящего саммита "Китай-Центральная Азия", ход реализации договоренностей на высшем уровне и совместных проектов.

Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что реализуемые проекты придадут мощный импульс всему комплексу китайско-кыргызского взаимодействия.

Говоря о саммите "Китай- Центральная Азия", председатель КНР назвал предстоящее мероприятие "важной вехой" и откроет новую эру сотрудничества. "Мы должны укреплять этот формат взаимодействия", - отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР также выразил готовность к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, транспорта, образования, по модернизации контрольно-пропускных пунктов, глобальной и региональной безопасности.

Садыр Жапаров, в свою очередь, поблагодарил Си Цзиньпиня за приглашение принять участие в работе саммита "Центральная Азия-Китай".

Президент подчеркнул, что данная диалоговая площадка является важным механизмом взаимодействия, обсуждения и принятия решений по актуальным для региона вопросам, представляющим интерес для всех шести государств.