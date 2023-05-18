Около 20 вагонов сошли с рельсов в США

В Покателло американского штата Айдахо около 20 вагонов поезда сошли с рельсов возле железнодорожной станции. Об этом 17 мая сообщает East Idaho News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, большинство вагонов были пустыми. Данных о разливе опасных материалов или травмах не поступало.

На месте инцидента ведутся работы по очистке и начато расследование причин происшествия.