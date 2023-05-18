https://news.day.az/world/1565447.html Около 20 вагонов сошли с рельсов в США
Около 20 вагонов сошли с рельсов в США
В Покателло американского штата Айдахо около 20 вагонов поезда сошли с рельсов возле железнодорожной станции. Об этом 17 мая сообщает East Idaho News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, большинство вагонов были пустыми. Данных о разливе опасных материалов или травмах не поступало.
На месте инцидента ведутся работы по очистке и начато расследование причин происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре