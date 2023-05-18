Сколько принц Гарри и Меган Маркл тратят на охрану?

Принц Гарри и Меган Маркл тратят на охрану $2 млн в год., чтобы защитить себя и своих детей. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские заплатили такую высокую цену, чтобы защитить себя и своих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, после того, как королевская семья лишила их телохранителей. Частная охрана настолько важна для пары, что принц Гарри даже подал в суд на британские власти, когда их с Меган лишили телохранителей во время пребывания в стране.