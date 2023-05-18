Япония сократила импорт угля из России

Япония в апреле 2023 года значительно сократила закупку из России угля и сжиженного природного газа (СПГ), сообщается в опубликованной японским министерством финансов торговой статистики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт российского угля уменьшился на 80,8%, а СПГ - на 10,6%.

Токио продолжает отказываться от приобретения российской нефти, на которую страны "Большой семерки" (G7) ввели потолок цен. Единственным исключением является нефтяные поставки с "Сахалина-2", увязанная с поставками СПГ с этого проекта.

Как следует из статистики, Япония сократила не только закупки СПГ из России, но и снизила на 18,7% общий объем импорта данного вида топлива. В апреле также сократился импорт угля - на 1,6%, а нефти - на 10%. При этом, ввиду роста мировых цен на энергоносители стоимость импортированных из России угля и СПГ увеличилась на 61,2%.