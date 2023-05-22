Шесть машин папарацци в погоне за принцем Гарри

Официальный представитель принца Гарри пожаловался на то, что членов королевской семьи в течение 2 часов преследовали шесть машин папарацци, и водителю чудом удалось избежать аварии. Полиция Нью-Йорка опровергла факт опасной погони за Гарри.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, официальный представитель принца Гарри пожаловался на то, что членов королевской семьи в течение 2 часов преследовали шесть машин папарацци, и водителю чудом удалось избежать аварии. Он описал инцидент как "неустанную, почти катастрофическую погоню".

Это происшествие напомнило об автокатастрофе 1997 года, в которой погибла мать Гарри, принцесса Диана, в Париже.

Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка:

- Я думаю, что все мы без исключения помним, как умерла мать Гарри. Ко всему прочему, было бы просто ужасно во время такой погони случайно убить или ранить невинного прохожего. Поэтому я считаю, мы должны быть более ответственными. Я думаю, что это было немного безрассудно и безответственно".

Водитель такси, подобравший пару, скрывавшуюся от папарацци, не придал значения инциденту.

Сукхарн Сингх, водитель такси:

- Милые люди. Они выглядели нервными. Я имею в виду, я думаю, что их преследовали весь день или что-то в этом роде, хотя они были довольно нервными, вы знаете. Но охранник, он был начеку. Я не назвал бы инцидент погоней. Я чувствовал себя в безопасности во время поездки.

В полиции Нью-Йорка опровергли факт опасной погони папарацци за принцем Гарри и подчеркнули, что проезд семейства обошёлся без происшествий.