Боррель призвал ЕС подготовиться «ко всем сценариям» по вопросу Тайваня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжает следовать политике "одного Китая" по тайваньскому вопросу. В своей статье для El Pais он отметил, что Брюссель предупреждает об угрозе серьезных экономических последствий в случае реализации какого-либо силового сценария в отношении спорного острова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В отношении Тайваня позиция ЕС остается последовательной и основывается на его политике "одного Китая". Любое одностороннее изменение статус-кво и любое применение силы имели бы огромные экономические и политические последствия и последствия для безопасности. ЕС должен подготовиться ко всем сценариям", - добавил Боррель.

Как указал глава внешнеполитической службы ЕС, Брюссель должен взять на себя обязательство с Китаем, чтобы не допустить разрушения статус-кво на Тайване. Он также добавил, что Евросоюзу необходимо работать над снижением рисков эскалации ситуации.

Вопрос статуса Тайваня - один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то что большинство государств мира придерживаются политики "одного Китая", с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика - де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.