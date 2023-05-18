Лидеры Китая и стран Центральной Азии открыли саммит
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В Сиане состоялась официальная церемония встречи глав государств - участников саммита "Центральная Азия - Китай", передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ.

В Лотосовом парке династии Тан состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита "Центральная Азия - Китай".

Основные мероприятия саммита "Центральная Азия - Китай" пройдут завтра.

Ранее состоялась встреча между лидерами Кыргызстана и Китая.