Сколько британское правительство потратило на похороны Елизаветы II?

Правительственные ведомства Великобритании израсходовали на действия, связанные с кончиной и похоронами королевы Елизаветы II, в общей сложности £161,7 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское казначейство.

Как напоминает издание, после смерти королевы 8 сентября 2022 года страна погрузилась в траур на 10 дней - до ее похорон. В это время гроб с телом Елизаветы II сначала разместили в кафедральном соборе Эдинбурга, а затем перевезли в Лондон. В Вестминстерском аббатстве, где он был установлен, за несколько дней мимо гроба прошли примерно 250 тыс. человек.

В то же время во время траурных мероприятий король Карл III, унаследовавший трон, отправился в тур по четырем частям Соединенного Королевства вместе с тогдашним премьер-министром Лиз Трасс.

"Приоритетной задачей для правительства было сделать так, чтобы все мероприятия прошли гладко, достойно, но при этом с высоким уровнем безопасности для общественности", - говорится в письменном заявлении главы казначейства Джона Глена к парламенту.

Значительную часть средств потратило именно министерство внутренних дел - на обеспечение безопасности граждан ушло £73,7 млн.