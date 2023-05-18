Си Цзиньпин считает, что саммит Китая и стран Центральной Азии откроет новую эру

Межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита "Китай - Центральная Азия". Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии приветствия лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Сиане, административном центре провинции Шэньси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии", - приводятся слова Си Цзиньпина в распространенном МИД КНР сообщении.