https://news.day.az/world/1565597.html Си Цзиньпин считает, что саммит Китая и стран Центральной Азии откроет новую эру
Си Цзиньпин считает, что саммит Китая и стран Центральной Азии откроет новую эру
Межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита "Китай - Центральная Азия". Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии приветствия лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Сиане, административном центре провинции Шэньси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии", - приводятся слова Си Цзиньпина в распространенном МИД КНР сообщении.
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